В Нидерландах 13-летний футболист умер после столкновения с соперником

13-летний вратарь голландской футбольной команды «Гелдерс Херенберг» скончался после столкновения с соперником в кубковом матче турнира.

Как сообщает Omroep Gelderland, юный спортсмен потерял сознание, у него замедлились сердцебиение и дыхание. Голкиперу немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти его врачи не смогли.

В MvR после инцидента выразили соболезнования семье погибшего, отметив, что этот случай смерти спортсмена — первый в истории организации.

«Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей», — заявили в MvR.

3 августа сообщалось, что игрок Второй польской футбольной лиги едва не умер после неудачного столкновения во время матча.