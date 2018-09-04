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Обрушилась стена одной из главных достопримечательностей Рима

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Риме обрушилась часть древней стены одной из главных достопримечательностей города — Римского форума. Об этом сообщает «Италия по-русски».

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Обрушение фрагмента стены произошло 31 августа со стороны улицы Монте-Тарпео. Туристы не пострадали.

Район был немедленно оцеплен муниципальной полицией. Пожарная служба осуществляет проверку.

30 августа в центральном районе столицы Италии обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Римском форуме. При обвале также никто не пострадал.

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