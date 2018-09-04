Российские ракетоносцы смогут обнаруживать цель в радиусе 300 км

К началу 2019 года флот получит два модернизированных малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт». Ракетоносцы с футуристическим внешним видом дополнят современными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК», рассказали «Известиям» в главном штабе ВМФ.

Данный РЛК позволит кораблям «видеть» в три раза дальше, так как способен обнаружить цель в воздушном и надводном пространстве в радиусе 300 км.

По результатам опытной эксплуатации «Позитив-МК» на «Каракутах» будет принято решение об оборудовании пока еще строящихся ракетоносцев комплексами этого типа.

«Позитив-МК» способен обеспечить управление совместными боевыми действиями тактической группы кораблей. Он защищен от помех и работает в активном и пассивном режимах. Одновременно он может наблюдать за 40 объектами.

По мнению экспертов, внедрение нового комплекса значительно усилит боевые возможности «Каракуртов».

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Настроились на «Позитив»: военные корабли получат современные РЛК