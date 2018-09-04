Продюсер Фадеев обсудил с подписчиками бодипозитив

Музыкальный продюсер Максим Фадеев считает некоторые положения течения бодипозитив выходящими за рамки здравого смысла.

В своем Instagram-аккаунте Фадеев рассказал, что ему удалось похудеть на 70 кг, и задался вопросом, как пришла мода на тенденцию доброжелательного отношения к своему телу.

К посту он прикрепил фотографию обложки нового номера женского журнала, героиней которого стала популярная модель plus-size Тесс Холлидей.

В комментариях к публикации подписчики продюсера развели бурную дискуссию. Многие отмечали, что избыточный вес влечет за собой проблемы со здоровьем, поэтому за своим телом необходимо следить.

«Лишний вес — это всегда проблемы со здоровьем, поэтому свое тело нужно содержать в хорошей физической форме, кормить хорошими продуктами, витаминами и минералами. Тогда оно будем служить нам верой и правдой, несмотря ни на какой бодипозитив», — цитирует одного из пользователей соцсети Пятый канал.

В марте самую популярную в мире модель plus-size Эшли Грэм наградили за продвижение бодипозитива в модной индустрии.