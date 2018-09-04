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Постпред РФ при ОЗХО рассказал о процедуре разглашения доклада по Эймсбери

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Фото: TASS/AP/Peter Dejong
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Решение о разглашении доклада Организации по запрещению химического оружия ОЗХО по отравлению в Эймсбери будут принимать британцы. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

«Нам сказали, что будет подготовлен доклад по Эймсбери. Его представят сначала англичанам, и если они (...) сочтут возможным разгласить его содержание, то этот доклад будет доведен до сведения остальных стран», — цитирует его агентство.

На данный момент в Великобритании продолжается расследование инцидента при помощи специалистов техсекретариата ОЗХО.

Британец Чарли Роули и его спутница Дон Стерджесс были обнаружены в Эймсберри без сознания 4 июля. Через четыре дня 44-летняя женщина скончалась в больнице. Роули пришел в сознание 10 июля.

Лондон бездоказательно возложил ответственность за инцидент на Москву. В Кремле выразили сожаление в связи со смертью Стерджесс, отвергнув все обвинения в связи с их беспочвенностью и заявив об антироссийской провокации британских властей.

21 августа Роули снова госпитализирован, и его состояние ухудшается.

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