Асфальтовую дорогу из деревни Медведево нашли в соседнем поселении

Украденную асфальтовую дорогу в деревню Медведево нашли в соседнем поселении. За 80 тыс. рублей власти района разрешили разрушить покрытие охотничьему хозяйству. Щебень и асфальтовую крошку предприятие использовало в своих целях.

Замглавы района заявил, что покрытие якобы уже было разрушено. А охотхозяйство предложило сделку — вывезти

асфальт и перечислить средства в бюджет. Дороги быстро не стало, а о новом покрытии никто и не подумал.