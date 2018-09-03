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Асфальтовую дорогу из деревни Медведево нашли в соседнем поселении

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Украденную асфальтовую дорогу в деревню Медведево нашли в соседнем поселении. За 80 тыс. рублей власти района разрешили разрушить покрытие охотничьему хозяйству. Щебень и асфальтовую крошку предприятие использовало в своих целях.

Замглавы района заявил, что покрытие якобы уже было разрушено. А охотхозяйство предложило сделку — вывезти
асфальт и перечислить средства в бюджет. Дороги быстро не стало, а о новом покрытии никто и не подумал.

 

 

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