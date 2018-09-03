Полиция подорвала подозрительные свертки возле офиса Би-би-си в Лондоне

Полицейские провели контролируемый взрыв нескольких подозрительных свертков недалеко от здания телерадиовещательной корпорации Би-би-си в квартале Мэрилебон в центре Лондона.

Как сообщает газета The Sun, взрывы проводились при помощи специальных роботов. По словам очевидцев, прозвучало три хлопка.

Полиция прибыла на место около 15:15 (17:15 мск) после звонка о подозрительном автомобиле. Близлежащие улицы были оцеплены. Около 19:00 по местному времени (21:00 мск) полиция сообщила о завершении работы на месте происшествия.

20 июня небольшой взрыв произошел на станции Southgate лондонского метро. Тогда пострадали несколько человек, им была оказана помощь на месте происшествия.