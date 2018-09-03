Британские броневики сломались из-за жары в Афганистане

Британские бронеавтомобили Foxhound оказались не приспособлены к жаркому климату Афганистана и из-за перегрева выходят из строя каждую неделю, пишет The Times.

Издание отмечает, что поломка техники ставит под угрозу жизни военнослужащих Соединенного Королевства.

О ненадежности машин, которые были разработаны специально для работы при высоких температурах, заговорили после того, как одна из них сломалась во время сопровождения министра обороны Великобритании в Кабул.

По словам майора Корпуса королевских инженеров Энди Брауна, Foxhound действительно часто ломаются.

«Если вам приходится покидать бронированную машину, то риск действительно повышается. Именно поэтому мы носим индивидуальные средства защиты», — приводит RT цитату из статьи.

Журналист издания отмечает, что жалобы военных имеют основания. В ненадежности броневиков он убедился лично.

Бронеавтомобиль, в котором ехал журналист, заглох рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов в Кабуле.

При этом пресс-секретарь минобороны Великобритании заявил, что машины Foxhound «полностью годны к эксплуатации 95% времени».

В разработке Foxhound участвовали инженеры «Формулы-1». Машины были приняты на вооружение британской армии в 2012 году для защиты солдат от взрывов. Они пришли на смену бронеавтомобилям Snatch Land Rover, которые после гибели 37 военных получили прозвище «гробы на колесах».