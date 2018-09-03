Проект онкодиспансера для Севастополя прошел Главгосэкспертизу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что проектная документация и проведенные инженерные изыскания соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Согласно проекту новый корпус рассчитан на 150 мест для круглосуточного пребывания, на 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. Здание будет иметь четыре этажа общей площадью 33 тыс. кв. м. В нем планируют расположить отделения общей онкологии, амбулаторной химиотерапии, диагностики, лучевой терапии, кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Помимо этого, будут обустроены рентгенологические кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Строительство корпуса планируют завершить в 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Стоимость разработки проектной документации и изыскательских работ составила 40 млн рублей.