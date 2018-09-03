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Более 1 млн рублей похитили с банковской карты у жительницы Печор

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У жительницы Печор Псковской области неизвестные злоумышленники похитили с банковской карты 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

По версии следствия, на телефон пострадавшей пришли SMS о списании с ее банковского счета денежных средств и номером телефона для обратной связи. Позвонив по указанному номеру с целью разобраться в ситуации, женщина связалась с вежливым молодым человеком, который представился сотрудником службы безопасности банка и попросил ее следовать инструкциям. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Мужчина попросил продиктовать ему код, который должен прийти ей на телефон в виде SMS-сообщения. Женщина выполнила все требования телефонного собеседника, после чего с ее банковской карты на чужой счет были переведены 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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