Две туристки получили травмы в горах Большой Ялты

Крымские спасатели эвакуировали из горно-лесной местности двух женщин в ночь на 2 сентября. Обе туристки получили в горах Большой Ялты травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Сообщение о том, что в поселке Симеиз с северной стороны скалы Дива сорвалась женщина, поступило в службу спасения в 3:53. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пострадавшая находится на труднодоступном участке скального рельефа. Женщину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения и на носилках транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

В пресс-службе также отметили, что во время спасательной операции пострадавшая туристка находилась без сознания. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

В ту же ночь похожий случай произошел на горе Аю-Даг. По наклонному сыпучему склону сорвалась девушка. Установив визуальный контакт, сотрудники МЧС провели спасательные работы и оказали первую медицинскую помощь, после чего жительница Симферополя была доставлена в алуштинскую городскую больницу.