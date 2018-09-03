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На военного корреспондента из России напали в прямом эфире

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Редакция журналистского проекта WarGonzo прокомментировала нападение на автора программы и военного корреспондента Семена Пегова в прямом эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.

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«Сегодня Семен Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме», — написали представители редакции в своем канале в Telegram.

В результате нападения Пегов не пострадал. Позже он назвал инцидент провокацией.

«Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака», — говорится также в сообщении.

Неизвестные совершили нападение 3 сентября в прямом эфире программы с ведущим Антоном Шейниным, посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республике Александру Захарченко в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.

Одетый в камуфляжную форму мужчина вытолкнул журналиста из кадра. Спустя какое-то время Пегов снова появился в эфире и сказал, что нападавшего увели.

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