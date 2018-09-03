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Входящий в МИЦ «Известия» петербургский телеканал «78» отмечает первую годовщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный городской телеканал «78» в составе МИЦ «Известия» отмечает год в эфире. За это время он вошел в рейтинг топ-20 телеканалов, вещающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также со стабильной среднесуточной аудиторией от полумиллиона человек.

Телеканал ведет вещание в том числе в интернете, стабильно входит в топ-5 самых цитируемых и посещаемых СМИ Санкт-Петербурга.

На канале работают известные всей стране журналисты: Ника Стрижак, Игорь Максименко, Феликс Невелев, Михаил Титов, Кирилл Пищальников, Леонид Генусов, Александр Малич, Илья Стогов, Инна Карпушина, Роман Герасимов и многие другие.

Телеканал «78» — единственный в Санкт-Петербурге имеет до 80% прямого эфира. Всего в эфир выходит 21 программа, в том числе «100% звук», «Открытая студия», «Телекурьер» и даже «Прогноз погоды с Юрием Дормидонтовым».

Планируется, что в новом сезоне зрители увидят хиты отечественного и зарубежного кинематографа, премиальные сериалы, познавательные фильмы и собственные расследования корреспондентов «78».

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