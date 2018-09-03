Гуляющий по улицам Нижнекамска страус озадачил местных жителей

Прогулка страуса по Нижнекамску, озадачившая местных жителей, попала на видео. Запись опубликована в соцсетях.

Африканского страуса заметили в районе Вокзальной улицы. Птицу попытались поймать несколько мужчин, но напуганному пернатому удалось увернуться от преследователей и скрыться за воротами, сообщает телеканал «Звезда».

Была ли поймана птица и как попала в город, не уточняется. По данным сайта kp.ru, в Нижнекамске есть зоопарк, где содержатся страусы, оттуда могла сбежать одна из птиц.