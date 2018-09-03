Китай выделит $60 млрд на помощь Африке

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил африканским странам финансовую помощь в размере $60 млрд и заявил о списании части долга для наиболее бедных стран Черного континента, который они должны были выплатить до 2019 года. Об этом он заявил 3 сентября на открытии саммита африканских лидеров.

«Сотрудничество между Китаем и Африкой должно дать людям Китая и Африки ощутимые выгоды и успехи, которые можно увидеть, которые можно почувствовать», — сказал китайский лидер.

Как сообщает агентство Reuters, Цзиньпин объяснил, что из этой суммы $15 млрд планируется выделить безвозмездно, а также в качестве беспроцентных займов и льготных кредитов. $20 млрд переведут странам Африки через кредитную линию. $10 млрд поступят через фонд развития КНР и Африки, $5 млрд — через фонд поддержки африканского импорта. $10 млрд будут инвестировать китайские компании в течение трех лет.

Он также рассказал, что республика планирует реализовать в Африке 50 экологических проектов, которые сосредоточатся на охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

При этом председатель КНР подчеркнул, что ресурсы, выделяемые в рамках сотрудничества, должны тратиться не на «проекты тщеславия», а направляться в те сферы, где они больше всего нужны.

Кроме того, Цзиньпин пообещал продолжить предоставлять Африканскому союзу бесплатную военную помощь и создать специальный фонд мира и безопасности.

В июле помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь заявил об усилении координации союза стран БРИКС в макрополитике, цель которой заключается в реагировании на односторонние действия некоторых стран и протекционизм в торговле.