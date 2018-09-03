Постпред РФ при ОБСЕ назвал убийство Захарченко ударом по Минскому процессу

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко нанесло очень существенный удар по всему Минскому процессу, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы считаем, что те силы, которые по-прежнему избирают тактику террора и саботажа Минских договоренностей, играют с огнем, накаляя ситуацию и делая всё возможное для того, чтобы сорвать перспективы мирного урегулирования», — цитирует постпреда «РИА Новости».

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. В республике объявлен трехдневный траур. Власти ДНР рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.