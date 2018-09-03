Жительница Рязани отсудила у коммунальщиков переплату за тепло

В Рязани женщина добилась компенсации от управляющей компании за переплату по услугам ЖКХ. В течение пяти лет коммунальщики не учитывали показания приборов учета.

По данным суда, дом оборудован приборами учета тепловой энергии, однако жильцы об этом не знали. С 2012 по 2017 год управляющая компания брала плату без учета показаний счетчиков. В результате истица переплатила 42 тыс. рублей, сообщает РИА «7 новостей».

Женщина обратилась к коммунальщикам с требованием вернуть излишне уплаченные средства. Коммунальщики отказались, тогда жительница Рязани пошла в суд.

По итогам рассмотрения иска суд постановил взыскать с управляющей компании переплаченные средства, а также процент за пользование чужими деньгами. Коммунальщики подали апелляцию, однако решение осталось без изменения.