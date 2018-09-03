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Пятилетний ребенок выжил при падении с седьмого этажа в Волгограде

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Мальчик выпал из окна и упал на козырек подъезда в Волгограде. Пятилетнего ребенка экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Елецкой. По данным очевидцев, мама ребенка вышла к машине, мальчик вышел на лестницу, спустился на этаж, залез на подоконник, не удержался и упал. Пострадавший рухнул на козырек подъезда, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Ребенка доставили в больницу, характер его травм не уточняется. Проверку по факту случившегося проведут правоохранительные органы. Семья характеризуется положительно.

Ранее сообщалось о падении из окна трехлетней девочки в Астраханской области. Пострадавшая забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, оставшись без присмотра родителей. Девочку госпитализировали в состоянии комы.

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