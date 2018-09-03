Школы Подмосковья откажутся от второй смены

Ликвидация второй смены в школах Московской области является одной из приоритетных задач в сфере образования в регионе. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, регион растет, а значит, нужно как можно быстрее решить проблему второй смены, НСН. Отмечается, что в 2018 году в Московской области открылись девять новых школ, а в 2019 году откроются еще 10 учебных учреждений. В этом году в школы Подмосковья пошли порядка 870 тыс. человек, что на 40 тыс. больше, чем в 2017 году. Вторая смена в регионе была сокращена до 6% за последние пять лет, а полная ее ликвидация намечена на 2022 год, сообщает телеканал «360».

28 августа сообщалось, что электронные учебники могут появиться в школах Подмосковья в течение шести лет.