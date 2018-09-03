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Жительница Александрова требует от больницы 4 млн рублей за смерть мужа

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Во Владимирской области женщина обратилась с гражданским иском в отношении больницы в суд. Она требует компенсацию в размере 4 млн рублей за смерть мужа.

В иске указано, что мужчина скончался в условиях стационара в александровской районной больнице в результате некачественно оказанной медицинской услуги. Жена погибшего требует выплатить моральную компенсацию. По материалам дела назначена досудебная подготовка, сообщает ИА «Владимирские новости».

Ранее с иском к больнице в суд обратилась жительница Александрова, потерявшая ребенка из-за ошибки акушера-гинеколога. Она требовала выплатить компенсацию в размере 250 тыс. рублей. Судом было утверждено мировое соглашение, согласно которому представители медицинского учреждения согласились на компенсацию.

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