Двухлетний ребенок погиб в канализационной яме в Ульяновской области

Трагический случай произошел с двухлетним ребенком из многодетной семьи в селе Канадей Николаевского района Ульяновской области. Мальчик остался без присмотра и упал в канализационную яму. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Трагедия произошла, когда мать мальчика сидела с младшим из детей, а старшие ушли в магазин. Двухлетний малыш провалился в сливную яму во дворе дома и погиб. Тело ребенка обнаружила вышедшая его проверить мама. Об этом сообщает 1ul.ru.

Региональной прокуратурой было установлено, что яма находилась рядом с домом и не была закрыта крышкой. Отмечается, что в семье воспитывалось семь детей. По словам сотрудников следствия, семья благополучная. Отец семейства работает дальнобойщиком и в данный момент находится в рейсе.

Прокуратура Николаевского района проводит по факту произошедшего проверку, в том числе проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.