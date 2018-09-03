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В России выросли цены на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На столичных автозаправочных станциях (АЗС) впервые с начала июня зафиксирован рост цен на бензин. Об этом говорится в материалах Московской топливной ассоциации (МТА).

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По данным организации, средняя цена на дизельное топливо с 27 августа по 3 сентября выросла на одну копейку — до 44,24 рубля за литр. Подорожали также Аи-92 и Аи-95 — до 42,02 и 45,67 рубля соответственно.

При этом отмечается, что на большинстве АЗС цены остались неизменными. Цены на топливо увеличились только на заправках Shell (на четыре копейки литр Аи-95) и «Астра АЗС» (на 21 копейку дизельное топливо, на 23 копейки — Аи-92 и на 16 копеек — Аи-95), отмечает «РИА Новости».

По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2% и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

31 июля бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен тем, что нефтяники могли воспользоваться ситуацией, пока шло формирование нового состава кабинета министров.

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