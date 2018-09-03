Жителей Новосибирска обвиняют в контрабанде леса на 580 млн рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по факту контрабанды древесины. Участники ОПГ из Новосибирска подозреваются в вывозе леса за границу на сумму 580 млн рублей.

Группировку возглавил 38-летний житель Новосибирска, он выступил учредителем компании. Также в состав ОПГ вошли двое мужчин, руководивших подконтрольными фирмами. Используя подложные договоры международной купли-продажи с указанием недостоверных сведений о производителе, они организовали поставки лесоматериалов в Узбекистан, Киргизию и Афганистан. В основном древесину вывозили из Иркутской области, сообщает Сибирское агентство новостей.

Первое уголовное дело было возбуждено осенью 2017 года. На данный момент количество дел достигло 10, правоохранительные органы выявляют новые преступные эпизоды. Участникам ОПГ грозит лишение свободы на срок до 12 лет.