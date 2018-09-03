Воронежские власти хотят потратить 15 млн рублей на подсветку зданий

Власти Воронежа объявили еще два электронных аукциона на поиск подрядчика, который займется установкой архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий в центре города. Общая цена контрактов — 15,5 млн рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», за 8,2 млн рублей необходимо подсветить Дом губернатора, Дом офицеров, гостиницу «Центральная», дом Кольцова и кинотеатр «Пролетарий». Большая часть этих денег будет выделена из областного бюджета.

Кроме того, за 7,3 млн рублей будет организована подсветка дома Штемпеля, бывшей гостиницы «Киевское подворье», здания ЗАГС, филармонии, дома Шведченко и здания областного литературного музея. По этому контракту большая часть средств также будет выделена из региональной казны.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 17 сентября, а сам аукцион запланирован на 24 сентября.

Агентство отмечает, что накануне администрация Воронежа уже объявляла два аукциона на установку подсветки на исторических зданиях, общая стоимость которых составила более 11 млн рублей.

Сегодня сообщалось о том, что автомобилисты Воронежа устроили флешмоб в честь певца Михаила Шуфутинского. Они выстроили из машин его портрет. Участники акции вдохновились датой 3 сентября, которой шансонье посвятил песню.