Песков прокомментировал слова Макрона о мечте Путина разрушить ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин якобы мечтает разрушить ЕС.
«Мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — заявил Песков.
Он отметил, что ЕС является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно «наступает на пятки» Китай.
Представитель Кремля добавил, что Путин и Макрон установили между собой конструктивные отношения, которые помогают выстраивать диалог между двумя странами. Тем временем с Европейским союзом развитие отношений «подторможено», причем не по инициативе РФ.
3 сентября в интервью телеканалу SVT Макрон заявил, что уважает своего российского коллегу, который, по его мнению, «мечтает о развале ЕС». Французский лидер отметил, что считает себя сторонником создания новых подходов к безопасности с Россией.