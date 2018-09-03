Песков прокомментировал слова Макрона о мечте Путина разрушить ЕС‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин якобы мечтает разрушить ЕС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — заявил Песков.

Он отметил, что ЕС является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно «наступает на пятки» Китай.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Макрон установили между собой конструктивные отношения, которые помогают выстраивать диалог между двумя странами. Тем временем с Европейским союзом развитие отношений «подторможено», причем не по инициативе РФ.

3 сентября в интервью телеканалу SVT Макрон заявил, что уважает своего российского коллегу, который, по его мнению, «мечтает о развале ЕС». Французский лидер отметил, что считает себя сторонником создания новых подходов к безопасности с Россией.