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Жителя Орловской области осудили за хранение старинных патронов

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В Орловской области мужчину приговорили к ограничению свободы за хранение столетних патронов. Подсудимый нашел боеприпасы в овраге.

По данным следствия, житель региона нашел патроны под слоем земли. Боеприпасы образца 1908 года были пригодны для выстрелов. Не имея разрешения на приобретение патронов, мужчина не стал сдавать их сотрудникам полиции, а оставил дома. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы.

Подсудимый свою вину не признал и подал апелляционную жалобу, однако приговор остался без изменения.

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