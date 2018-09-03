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Пять человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

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Двое детей и трое взрослых получили травмы в результате ДТП в Ставрополье. «ВАЗ» не уступил дорогу автомобилю SsangYong.

По данным аварийно-спасательной службы, женщина за рулем «ВАЗа» при выезде на трассу Ставрополь–Ростов не уступила дорогу транспорту, ехавшему по главной дороге. В результате отечественный автомобиль совершил столкновение с SsangYong. В иномарке сработали подушки безопасности, пострадали двое мужчин.

Прибывшие на место спасатели вскрывали «ВАЗ» с помощью гидравлических ножниц. Первыми из салона достали детей шести и девяти лет, затем женщину-водителя. Она находилась в тяжелом состоянии, сообщает NewsTracker.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Самарской области. Автомобиль Toyota Lite выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли. Смертельная авария попала на запись видеорегистратора.

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