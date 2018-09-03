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Автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде

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Во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде автомобиль сбил восьмилетнего мальчика. Это произошло на проспекте Кораблестроителей накануне, 2 сентября.

Как сообщает ИА «НьюсНН», водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают.

Выяснилось, что мальчик гулял во дворе без взрослых. Ему на месте оказали медицинскую помощь и отпустили.

25 августа в Ногинском районе Подмосковья автомобиль сбил трехлетнюю девочку и ее дедушку. Они переходили дорогу по зебре. Ребенок скончался на месте, пожилого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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