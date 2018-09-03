Автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде

Во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде автомобиль сбил восьмилетнего мальчика. Это произошло на проспекте Кораблестроителей накануне, 2 сентября.

Как сообщает ИА «НьюсНН», водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают.

Выяснилось, что мальчик гулял во дворе без взрослых. Ему на месте оказали медицинскую помощь и отпустили.

25 августа в Ногинском районе Подмосковья автомобиль сбил трехлетнюю девочку и ее дедушку. Они переходили дорогу по зебре. Ребенок скончался на месте, пожилого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.