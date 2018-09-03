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Кремль назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 3 сентября подтвердил, что США в последние годы активно пытаются вербовать российских граждан. 

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«Действительно, Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России», — сказал представитель Кремля, отметив, что на них также оказывается моральное и иное давление.

Таким образом Песков прокомментировал статью газеты The New York Times о безуспешной попытке американских властей завербовать около шести российских бизнесменов. По данным журналистов, данные факты имели место с 2014 по 2016 год. Американская сторона взамен обещала решить проблемы с получением въездной визы в США.

По словам представителя Кремля, подобные случаи «самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации» и заставляют «задуматься о многом». 

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