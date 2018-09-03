Железнодорожные переезды ремонтируют в Нижнем Тагиле за 1,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле до конца года должен завершиться ремонт пяти железнодорожных переездов. На работы выделено 1,5 млн рублей.

Ремонт проводит Высокогорский ГОК. На улице Береговой-Краснокаменской в районе Лебяжки работы были завершены в июле. Кроме того, ремонт ведется на переезде № 3 по улице Фрунзе, а также на переезде № 24 на Серебрянском тракте. По устной договоренности с МУП «Тагилдорстрой» работы завершатся до 20 сентября. Об этом пишет «ТагилСити.ру».

Владельцы железнодорожных путей должны обеспечить переезды средствами фиксации нарушений. На улице Фрунзе технику должны установить в 2019 году, а на переезде № 24 — в 2020-м.