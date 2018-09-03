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В Саратове появились скамейки кислотных цветов

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В пешеходной зоне на Волжской улице в Саратове появились «арт-объекты» — это скамейки, сколоченные из поддонов и выкрашенные в кислотные цвета. Не всем жителям города они пришлись по вкусу.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в мэрии, таким образом Саратов готовится к празднованию 428-й годовщины со дня основания. Основные мероприятия празднования Дня города, 14–16 сентября, будут проходить на нескольких площадках. Одна из них находится как раз на Волжской улице.

В администрации уточнили, что после окончания праздничных мероприятий разноцветные скамейки убирать не планируется. «Всё зависит от сознательности горожан», — сказали в пресс-службе.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила называть Саратов городом отцов.

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