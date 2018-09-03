Более 1,5 млн рублей выделено на оборудование для центра гигиены в ХМАО

Оборудование в микробиологические лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» планируют закупить на 1,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, исполнитель должен будет осуществить поставку лабораторной центрифуги, прибора вакуумного фильтрования и аспиратора, предназначенного для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха помещений. Стоимость контракта составляет более 1,5 млн рублей. Об этом пишет портал «Наш город».

Помимо этого, «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» планирует приобрести электрический термостат с охлаждением. Он необходим для проведения бактериологических исследований. Также будут закуплены морозильник, холодильник, бактерицидный облучатель, водяная баня и другое нужное оборудование.