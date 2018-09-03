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Десять человек пострадали в результате перестрелки в Калифорнии

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Стрельба произошла в жилом комплексе в американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии. Пострадали 10 человек, из них трое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN.

Сообщение о перестрелке на Ист Линвуд Драйв поступило в полицию в воскресенье, 2 сентября, около 22:45 по местному времени (8:45 мск), сообщает RT. По словам соседей, они услышали около 30 выстрелов.

Вертолет прилетел на место происшествия через пять минут. «В громкоговоритель полицейские требовали у людей, находившихся на земле, сложить оружие», — рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, на место приехали около 10 карет скорой помощи и несколько полицейских машин.

Представители полиции уточнили, что стрельба началась, когда группа местных жителей играла в кости. По предварительной информации, инцидент не связан с терроризмом. Вероятнее всего, речь идет о криминальной разборке между местными бандами.

По словам свидетелей, в перестрелке участвовали несколько человек. Они использовали пистолеты и винтовки. Злоумышленники скрылись до прибытия полиции. Пока о задержании возможных подозреваемых не сообщалось, передает телеканал «360». Выясняются обстоятельства произошедшего.

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