Десять человек пострадали в результате перестрелки в Калифорнии

Стрельба произошла в жилом комплексе в американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии. Пострадали 10 человек, из них трое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN.

Сообщение о перестрелке на Ист Линвуд Драйв поступило в полицию в воскресенье, 2 сентября, около 22:45 по местному времени (8:45 мск), сообщает RT. По словам соседей, они услышали около 30 выстрелов.

Вертолет прилетел на место происшествия через пять минут. «В громкоговоритель полицейские требовали у людей, находившихся на земле, сложить оружие», — рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, на место приехали около 10 карет скорой помощи и несколько полицейских машин.

At least 10 victims shot late night at an apartment complex in San Bernardino, California, US, according to @SanBernardinoPD. Authorities have not pronounced anyone deceased, but some of the victims are in extremely critical condition, police say. No suspect info yet. pic.twitter.com/Kj7ZucGhRL