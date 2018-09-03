Сотрудника УК обвиняют в падении наледи на жительницу Заполярного

В деле о падении льдины на жительницу Заполярного в Мурманской области появился обвиняемый. Это главный инженер одной из управляющих компаний. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточняет ИА «Би-порт», инцидент произошел в январе 2018 года. На женщину упал фрагмент наледи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Впоследствии она скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что сотрудник УК не принял меры, чтобы счистить наледь, скопившуюся на крыше жилого дома. Обвинительное заключение направлено прокурором для утверждения, затем материалы передадут в суд.