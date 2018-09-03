Прямой эфир

Сотрудника УК обвиняют в падении наледи на жительницу Заполярного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деле о падении льдины на жительницу Заполярного в Мурманской области появился обвиняемый. Это главный инженер одной из управляющих компаний. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточняет ИА «Би-порт», инцидент произошел в январе 2018 года. На женщину упал фрагмент наледи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Впоследствии она скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что сотрудник УК не принял меры, чтобы счистить наледь, скопившуюся на крыше жилого дома. Обвинительное заключение направлено прокурором для утверждения, затем материалы передадут в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мастера ЖЭУ осудят в Брянске за падение наледи на трехлетнего малыша
Коммунальщиков в Якутии накажут за наледь на крышах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017