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Девушка призналась в создании около 100 тайников с наркотиком в Твери

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В Твери задержана 20-летняя девушка с семью свертками с наркотиком общей массой более 10 г. Операцию проводили полицейские после поступления оперативной информации о том, что приезжая из Волгоградской области сбывает на территории Твери наркотические вещества.

Как сообщают «Тверские ведомости», во время расследования выяснилось, что задержанная является наркокурьером. Она расфасовывала дозы наркотиков и прятала их в тайники-закладки.

Только в Твери полицейские обнаружили 96 тайников, в которых было более 100 г запрещенных веществ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Вышнем Волочке была задержана пожилая женщина, прятавшая метадон в варежки.

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