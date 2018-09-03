Прямой эфир

После гибели детей в Пензенской области с родителями проведут встречи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести с родителями в регионе цикл встреч на тему безопасности детей. Причиной стала трагедия в Кузнецком районе, где утонули два ребенка.

Дети поехали кататься на велосипеде и пропали. Поздно вечером велосипеды нашли на берегу пруда, а в воде обнаружили тело одного ребенка. Второго погибшего со дна пруда спасатели подняли на следующий день. Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании подчеркнул необходимость обеспечения безопасности детей в школах и вне учебных заведений. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Глава региона поручил организовать цикл встреч для родителей. Эксперты расскажут об опасностях, которые грозят несовершеннолетним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток утонул в реке Кума на Ставрополье
Ребенок утонул в колодце в Псковском районе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017