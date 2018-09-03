После гибели детей в Пензенской области с родителями проведут встречи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести с родителями в регионе цикл встреч на тему безопасности детей. Причиной стала трагедия в Кузнецком районе, где утонули два ребенка.

Дети поехали кататься на велосипеде и пропали. Поздно вечером велосипеды нашли на берегу пруда, а в воде обнаружили тело одного ребенка. Второго погибшего со дна пруда спасатели подняли на следующий день. Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании подчеркнул необходимость обеспечения безопасности детей в школах и вне учебных заведений. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Глава региона поручил организовать цикл встреч для родителей. Эксперты расскажут об опасностях, которые грозят несовершеннолетним.