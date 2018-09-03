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Иномарка с водителем затонула в Астраханской области

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В поселке Белячий Астраханской области в реку Бузан съехал автомобиль Renault Logan. В данный момент водолазы «Волгоспаса» ведут поиски водителя иномарки.

Как рассказали в региональном УМВД, в воскресенье вечером, 2 сентября, в правоохранительные органы обратился 41-летний житель Орла, который рассказал, что в реку Бузан съехал Renault Logan. На место происшествия были направлены спасатели.

По предварительным данным, иномарку унесло вниз по течению на 20 м, после чего она затонула в 5–6 м от берега на глубине 8–10 м. Об этом сообщает телеканал «Астрахань-24».

На данный момент проводится поисковая операция с участием водолазов «Волгоспаса». Личность водителя устанавливается. Отмечается, что во время осмотра места происшествия на берегу была обнаружена бутылка из-под крепкого алкогольного напитка.

По факту произошедшего проводится проверка.

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