Прямой эфир

Три подростка пострадали при наезде машины на трубы в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Ефремов Тульской области автомобиль Mazda 6 врезался в металлические трубы. В результате пострадали четыре человека, трое из которых — подростки. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Авария произошла вечером в воскресенье, 2 сентября, около 21:30 на улице Строителей. По предварительной информации, водитель Mazda 6 не справился с управлением и допустил наезд на металлические трубы, которые находились в месте проведения ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и трое находившихся в машине подростков. Все они были госпитализированы в районную больницу с различными телесными травмами.

Отмечается, что причиной аварии стало несоблюдение требований дорожных знаков, в том числе в месте ограждения проведения ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Омской области
«ВАЗ» сбил подростка после ДТП с машиной скорой помощи в Новочеркасске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017