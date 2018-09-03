Три подростка пострадали при наезде машины на трубы в Тульской области

В городе Ефремов Тульской области автомобиль Mazda 6 врезался в металлические трубы. В результате пострадали четыре человека, трое из которых — подростки. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Авария произошла вечером в воскресенье, 2 сентября, около 21:30 на улице Строителей. По предварительной информации, водитель Mazda 6 не справился с управлением и допустил наезд на металлические трубы, которые находились в месте проведения ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и трое находившихся в машине подростков. Все они были госпитализированы в районную больницу с различными телесными травмами.

Отмечается, что причиной аварии стало несоблюдение требований дорожных знаков, в том числе в месте ограждения проведения ремонтных работ.