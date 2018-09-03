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Программу обращения с отходами утвердили в Карелии

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Региональная программа обращения с отходами производства и потребления утверждена в Карелии до 2027 года. Распоряжение опубликовало республиканское правительство.

Общий объем финансирования программы составит 4,2 млрд рублей на десять лет. Большая часть суммы, а именно 4 млрд рублей, поступят из внебюджетных источников. Власти запланировали ввод в эксплуатацию шести мусоросортировочных комплекса, три мусороперегрузочные станции, увеличение количества площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора, а также рекультивацию пяти объектов. Об этом пишет ИА FlashNord.

Кроме того, программа предусматривает ликвидацию свалок, которые не соответствуют требованиям законодательства.

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