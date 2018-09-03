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Родители пропавшей на реке в Коми девочки просят продолжить поиски

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Родители девочки, пропавшей на реке у деревни Арабач под Ухтой, просят продолжить поисковую операцию. На этом же настаивают правоохранительные органы.

Как уточняет ИА «Комиинформ», 27 июля две сестры 10 и 15 лет вместе с прабабушкой отправились на берег реки Вычегды. Девочки начали тонуть, а пожилая женщина бросилась им на помощь. Все они, как предполагается, погибли.

Тело 15-летней девочки обнаружили через несколько дней в 20 км ниже по течению. Тело ее прабабушки — в тот же день в 3 км от места, где была найдена одежда девочек. Младшую сестру не нашли до сих пор.

В пресс-службе ГУ МЧС по Коми сказали, что поиски ведутся, но с разной периодичностью. На их продолжении настаивают родители ребенка. Запрос направили в МЧС и правоохранители. По факту случившегося заведено уголовное дело.

10 августа на Ставрополье было заведено дело в отношении жительницы Пятигорска, чей сын погиб во время купания на озере. Мальчик отправился купаться в запрещенном месте. Ребенок не умел плавать и утонул в месте, где крутой и скользкий берег.

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