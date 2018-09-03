Жительница Великого Новгорода пожаловалась в СК на аварийный подъезд

Жительница микрорайона Кречевицы в Великом Новгороде пожаловалась в Следственный комитет на состояние подъезда в доме, где она проживает. По ее словам, подъезд находится в аварийном состоянии.

На данный момент региональное следственное управление СКР проверяет поступившую 31 августа информацию. По словам жительницы, состояние подъезда может представлять угрозу для ее жизни и жизни соседей. Об этом сообщает Новгород.ру.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, по факту обращения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выполняются все необходимые проверочные мероприятия.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Минстрой разработает критерии признания многоквартирных домов аварийными. Конкретные параметры износа помогут упростить ликвидацию фактического объема опасного для проживания жилья и исключить возможность отказа в признании его ветхости.