Новую базу по гребле на байдарках построят в Уфе

Власти Башкортостана планируют построить новую спортивную базу по гребле на байдарках и каноэ. На проект будет выделено 6 млн рублей.

По данным премьер-министра Башкортостана Рустэма Марданова, старая база не соответствовала современным требованиям. При этом на ней продолжалась подготовка спортсменов, в числе которых участники Олимпийских игр и чемпионатов мира. Новая спортивная база будет построена возле старого моста через реку Белую. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

База должна соответствовать стандартам подготовки спортсменов высшего уровня и работы детско-юношеской спортивной школы. На разработку проекта базы власти Башкортостана готовы выделить 6 млн рублей.