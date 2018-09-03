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Новую базу по гребле на байдарках построят в Уфе

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Власти Башкортостана планируют построить новую спортивную базу по гребле на байдарках и каноэ. На проект будет выделено 6 млн рублей.

По данным премьер-министра Башкортостана Рустэма Марданова, старая база не соответствовала современным требованиям. При этом на ней продолжалась подготовка спортсменов, в числе которых участники Олимпийских игр и чемпионатов мира. Новая спортивная база будет построена возле старого моста через реку Белую. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

База должна соответствовать стандартам подготовки спортсменов высшего уровня и работы детско-юношеской спортивной школы. На разработку проекта базы власти Башкортостана готовы выделить 6 млн рублей.

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