В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует посетить Саудовскую Аравию по приглашению монарха, но пока точной даты визита не назначено.

«Вы знаете, что король пригласил Путина посетить Эр-Рияд. Как только сроки визита будут согласованы, мы также вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В октябре прошлого года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетил Россию с официальным визитом. Тогда же саудовский монарх пригласил Путина в свою страну для продолжения консультаций.

29 августа текущего года глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром заявил, что Москва и Эр-Рияд договорились о наращивании связей по всем направлениям. Стороны обсудили ядерную программу Ирана, ситуацию в Сирии и ряд других вопросов. Он также рассказал о проработке контактов в энергетической сфере, в частности по линии «Роснефти».