Музей Тропинина в Москве представит одну из первых картин мастера

Коллекцию картин основателя «Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени» Феликса Вишневского представят на выставке-инсталляции «Собирательный образ» 7 сентября. Как сообщили в пресс-службе музея, на экспозиции будет выставлена одна из первых картин кисти Тропинина, пополнившая коллекцию.

«Каждый зал найдет свой цвет из колористической палитры московских усадебных интерьеров позапрошлого века, для каждой выставки будет создаваться своя этикетажная система», — рассказал куратор выставки Юрий Аввакумов.

Он отметил, что экспозиция будет выстроена не по умышленной хронологии, а по видам и жанрам искусства. По задумке куратора, картины должны быть развешены по стенам так, чтоб практически не оставалось свободного места, а заполненные экспонатами шкафы и витрины должны быть собраны вместе. «Всего должно быть много, как бы в избытке», — говорится в сообщении.

«Принцип реэкспозиции сейчас доминирует в нашей деятельности, мы собираемся показать наиболее интересные работы из наших запасников», — пояснила директор музея Ольга Журавлева.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Приморском музее имени Арсеньева откроется выставка «Карта России. Вехи истории», на которой будут представлены экспонаты из коллекций Музеев Московского Кремля.