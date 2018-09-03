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Музей Тропинина в Москве представит одну из первых картин мастера

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Коллекцию картин основателя «Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени» Феликса Вишневского представят на выставке-инсталляции «Собирательный образ» 7 сентября. Как сообщили в пресс-службе музея, на экспозиции будет выставлена одна из первых картин кисти Тропинина, пополнившая коллекцию.

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«Каждый зал найдет свой цвет из колористической палитры московских усадебных интерьеров позапрошлого века, для каждой выставки будет создаваться своя этикетажная система», — рассказал куратор выставки Юрий Аввакумов.

Он отметил, что экспозиция будет выстроена не по умышленной хронологии, а по видам и жанрам искусства. По задумке куратора, картины должны быть развешены по стенам так, чтоб практически не оставалось свободного места, а заполненные экспонатами шкафы и витрины должны быть собраны вместе. «Всего должно быть много, как бы в избытке», — говорится в сообщении.

«Принцип реэкспозиции сейчас доминирует в нашей деятельности, мы собираемся показать наиболее интересные работы из наших запасников», — пояснила директор музея Ольга Журавлева.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Приморском музее имени Арсеньева откроется выставка «Карта России. Вехи истории», на которой будут представлены экспонаты из коллекций Музеев Московского Кремля.

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