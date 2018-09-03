Под Владимиром отвергнутый ухажер убил мать пятерых детей

В Вязниках (Владимирская область) убита 26-летняя мать пятерых детей. Подозреваемый, мужчина, с которым она решила не продолжать отношения, покончил с собой.

Женщина жила в квартире с детьми и своим братом, сообщает региональное управление Следственного комитета. Летом она познакомилась в соцсетях с 28-летним мужчиной, переписывалась с ним и дважды встречалась лично. Мужчина хотел связать с ней судьбу, а она, судя по сказанному брату, не планировала продолжать знакомство.

31 августа мужчина приехал в Вязники и пробыл там целый день. Вечером женщина уложила детей, знакомый находился в комнате вместе с ней и двумя младшими, остальные несовершеннолетние были в соседней комнате с дядей.

Следующим утром брат женщины сварил кофе, пошел к ней в комнату, чтобы позвать завтракать, и обнаружил ее без признаков жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стала асфиксия.

Сотрудники Следственного комитета незамедлительно начали розыск подозреваемого.

Следующей ночью мужчина предпринял попытку самоубийства и вскоре скончался в местной больнице.

Дети переданы под временную опеку отца, прибывшего из Нижнего Новгорода, и бабушки.

Сайт kp.ru сообщает, что все дети женщины — погодки, старшему из них пять лет, младшему — восемь месяцев. С их отцом она в разводе. По словам соседей, женщина была очень отзывчивым человеком, не пила и тратила время на детей и хозяйство.

В начале августа 25-летняя жительница Волгоградской области призналась в убийстве новорожденного ребенка. Причиной стали финансовые проблемы. Следователям женщина рассказала, что у нее еще двое несовершеннолетних на иждивении.