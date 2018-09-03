Консервы из рыбы озера Ханка будут готовить в Приморье

Из рыбы крупнейшего на Дальнем Востоке озера Ханка будут делать консервы. Корпорация развития Дальнего Востока заключила соответствующее соглашение с компанией «Конкорд ПК».

В соответствии с документом рыбоперерабатывающий комплекс построят в Ханкайском районе. Он будет рассчитан на 160 рабочих мест. Стоимость проекта — 515,5 млн рублей. Предполагается, что завод будет перерабатывать в сутки 150 т водных биоресурсов озера и морепродуктов.

Как сообщает Vostokmedia, предприятие должны ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Оно будет специализироваться на производстве не только консервов, но также мороженой и копченой продукции, выпускать снеки, рыбную муку и рыбий жир. Перерабатывать планируется верхогляда, речных моллюсков, сазана, кальмара, краба и лососевые породы рыбы.

Готовую продукцию будут сбывать на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе, Московской области, а также в КНР и других странах АТР.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построят ферму по разведению и продаже рыб осетровых пород. Проект одобрили для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».