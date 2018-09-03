Прямой эфир

Консервы из рыбы озера Ханка будут готовить в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из рыбы крупнейшего на Дальнем Востоке озера Ханка будут делать консервы. Корпорация развития Дальнего Востока заключила соответствующее соглашение с компанией «Конкорд ПК».

В соответствии с документом рыбоперерабатывающий комплекс построят в Ханкайском районе. Он будет рассчитан на 160 рабочих мест. Стоимость проекта — 515,5 млн рублей. Предполагается, что завод будет перерабатывать в сутки 150 т водных биоресурсов озера и морепродуктов.

Как сообщает Vostokmedia, предприятие должны ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Оно будет специализироваться на производстве не только консервов, но также мороженой и копченой продукции, выпускать снеки, рыбную муку и рыбий жир. Перерабатывать планируется верхогляда, речных моллюсков, сазана, кальмара, краба и лососевые породы рыбы.

Готовую продукцию будут сбывать на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе, Московской области, а также в КНР и других странах АТР.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построят ферму по разведению и продаже рыб осетровых пород. Проект одобрили для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ферма по выращиванию форели появится под Орлом
Дальний Восток установит рекорд по добыче тихоокеанских лососей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017