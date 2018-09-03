Handelsblatt назвал сигналом всему миру совместные с КНР учения «Восток – 2018»

Крупные стратегические учения «Восток – 2018», которые пройдут в Забайкальском крае на учебном полигоне Цугол, призваны продемонстрировать Североатлантическому альянсу не только военную мощь России, но и то, что «одна из самых могущественных держав» является ее союзником. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Маневры на полигоне Цугол станут «воплощением в жизнь страхов Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина» и являются мощным сигналом для всего мира, отмечает автор статьи.

По утверждению экспертов, эти учения сравнимы по своему размаху с крупнейшими операциями Второй мировой войны, передает НСН.

Немецкий журналист также напоминает, что четвертый Восточный экономический форум, который тоже пройдет в Забайкалье, также говорит о тесных отношениях РФ и КНР.

В российских учениях «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября, также будут принимать участие военнослужащие из Китая, напоминает сайт kp.ru. В Забайкалье прибудут около 3,2 тыс. военных, 900 единиц различного вооружения, 30 вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом из КНР. Также в учениях, которые пройдут на Дальнем Востоке и в Сибири, задействуют военных из Монголии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил 28 августа, что ведомство задействует в военных учениях «Восток-2018» 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов.

Ранее в понедельник американский портал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 ночным кошмаром и головной болью для авиации США в Азиатском регионе.