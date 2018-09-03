Прямой эфир

В Карелии 269 машин будут чистить дороги зимой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление автомобильных дорог Карелии проверяет подготовку подрядчиков к зимнему сезону. По данным ведомства, к работам привлекут 269 единиц техники.

До начала зимнего периода компании, обеспечивающие содержание дорог, планируют приобрести 53 единицы специальной техники. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Планируется задействовать 101 комбинированную дорожную машину, также на дороги выйдут 84 автогрейдера. Информацию о подготовке техники к зиме и заготовке противогололедных материалов подрядчики будут предоставлять в управление автомобильных дорог Республики Карелия каждую неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уровень безработицы снизился в Карелии
Современное оборудование закупают для детских поликлиник Карелии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017