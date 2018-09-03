В Карелии 269 машин будут чистить дороги зимой

Управление автомобильных дорог Карелии проверяет подготовку подрядчиков к зимнему сезону. По данным ведомства, к работам привлекут 269 единиц техники.

До начала зимнего периода компании, обеспечивающие содержание дорог, планируют приобрести 53 единицы специальной техники. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Планируется задействовать 101 комбинированную дорожную машину, также на дороги выйдут 84 автогрейдера. Информацию о подготовке техники к зиме и заготовке противогололедных материалов подрядчики будут предоставлять в управление автомобильных дорог Республики Карелия каждую неделю.