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Детсад для младенцев строят в Приамурье

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В Белогорске Амурской области началось строительство детского сада, в который будут принимать младенцев с двух месяцев. Завершение стройки запланировано на декабрь 2019 года.

Как сообщает Амурская служба новостей, накануне, 2 сентября, официальный старт проекту дали глава области Василий Орлов и градоначальник Станислав Мелюков.

По словам губернатора, детский сад строят в микрорайоне, где есть дефицит дошкольных мест, а новый сад на 170 мест должен ее решить. В свою очередь глава городской администрации напомнил, что Белогорск первым в Амурской области начинается строительство одного из трех детсадов по госпрограмме «Развитие образования Амурской области».

Агентство поясняет, что потребность в подобных учреждениях существует в микрорайоне Транспортный с 2005 года. В нем лишь два детсада. Площадь нового садика будет 3,5 тыс. кв. м, на трех этажах разместятся девять групп для детей раннего и младшего возраста. Ориентировочная стоимость проекта — 204 млн рублей.

В конце августа Минтруд предложил способ ликвидировать очередей в ясли. Ведомство планирует к концу 2024 года создать около 9 тыс. домашних дошкольных групп и обучить 150 тыс. нянь.

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