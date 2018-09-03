Престижный российский винный конкурс поменял правила

Жюри ежегодного Международного дегустационного конкурса отечественной винодельческой продукции «Кубок Союза виноградарей и виноделов России – 2018» впервые будет отбирать лучшие вина России в два этапа. Об этом объявили организаторы мероприятия на пресс-конференции, посвященной подготовке VIII Всероссийского саммита виноделов и конкурса «Кубок СВВР – 2018».

В первом туре, который пройдет в Москве 26 сентября, продукцию будут оценивать российские эксперты из состава международного дегустационного жюри. Образцы, набравшие необходимое количество баллов, пройдут во второй этап, который по традиции состоится в Абрау-Дюрсо 4–5 октября. Там повторную дегустацию проведут иностранные члены жюри из Великобритании, Бельгии, Финляндии, Австрии и Венгрии. Объявление результатов состоится на восьмом Всероссийском саммите виноделов 6 октября.

Кроме того, с этого года участники конкурса могут представить на суд жюри неограниченное количество образцов российского вина. Ранее одно предприятие могло заявить не более пяти экземпляров в одной категории.

Участвовать в кубке могут все промаркированные акцизной маркой российские вина, произведенные по лицензии и только из винограда, выращенного на территории РФ. Последнее обязательно подтверждается официальным письмом от компании-участника. Оценивают образцы эксперты международного дегустационного жюри, которые работают под патронатом Союза сомелье и экспертов России, Российской ассоциации сомелье, Ассоциации кавистов России, Восточно-Европейской ассоциации сомелье и экспертов, Северо-Западной ассоциации сомелье, Федерации рестораторов и отельеров России.

В конце июля московским сомелье представили новое розовое игристое вино — Grand Rosé Extra Brut — от российской винодельни «Усадьба Дивноморское». Шампанское является лауреатом крупнейших международных конкурсов, таких как Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и International Wine & Spirit Competition.